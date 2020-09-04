Глава РПЛ высказался о матче против Сербии

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о победе национальной команды над сборной Сербии в первом матче Лиги наций.
"Результат нельзя назвать уверенным, игра получилась сложной. У сербов хорошая команда, но здорово, что наша команда выиграла", — цитирует Прядкина РИА "Новости".
Встреча между сборными России и Сербии, прошедшая в Москве на "ВТБ Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем дубле в ворота команды Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.