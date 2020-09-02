3 сентября в матче Лиги наций УЕФА сыграют сборные Германии и Испании. Две суперкоманды сразятся в матче нового европейского турнира сборных, которому не помешал даже коронавирус. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

Германия — Испания: прогноз и ставки на матч Лиги наций 3 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

3 сентября в Штутгарте на стадионе «Мерседес Бенц Арена» сборная Германии сыграет с национальной командой Испании в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Команды выступают в сильнейшем дивизоне А, в группе вместе со сборными Швейцарии и Украины. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Йоахима Лева. Сделать ставку на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 38% вероятности. Успех испанцев аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%), а ничья в основное время идёт за 3.35 (29%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Германия — Испания будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.80, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.00. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Германия — Испания: какие делать ставки на игру Лиги наций 3 сентября

И те, и другие наверняка отберутся на ЧМ-2022, поэтому для сборных Германии и Испании Лига наций — вполне самостоятельный турнир. Правда, решают в нем команды, похоже, несколько разные задачи.

Йоахим Лев использует Лигу наций для просмотра большой группы перспективных футболистов. Да, «Бавария» сметала все и вся на своем пути, но некоторых игроков из мюнхенского суперклуба Лев вызывать не стал. Нет Йозуа Киммиха, нет Сержа Гнабри и Мануэля Нойера . Тренер знает их возможности, а побороться в Лиге наций могут и другие. Тем более, что состав по именам все равно очень сильный. Тут и новичок «Челси» Тимо Вернер , и Кай Хаверц, который вот-вот станет его одноклубником, и Тони Кроос , и еще ряд классных исполнителей.

А вот Луис Энрике сказал, что если бы сегодня стартовал чемпионат мира или Европы, то он бы остановил свой выбор на тех футболистах, которых вызывал сейчас. Весь цвет Испании вызван в сборную. Интересно посмотреть на возможный дебют Адама Траоре . Форвард «Вулверхэмптона» наконец определился, что хочет играть именно за Испанию и готов приносить пользу команде.

Да, у Германии нет ряда звезд, но называть испанцев фаворитами противостояния рука не поднимается. Наверное, шансы команд примерно равны. Матч пройдет в Германии, но зрителей на трибуны не пустят — в Лиге наций нет никаких исключений. Поэтому напрашивается ставка на ничейный исход. БК «Фонбет» предлагает на него коэффициент 3.35. Если поставите 1000 рублей, то в случае успеха получите на выплату 3350 рублей

В последних своих 9 официальных матчах сборная Германии забивала как минимум 2 мяча. Думаем, что не станет исключением и эта встреча. В то же время испанцы тоже обладают сильной группой атаки. Вряд ли нас ждет закрытый футбол — скорее, это будет искрометное зрелище со множеством моментов. 3 гола для таких исполнителей — совсем невысокая планка. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 1.80.