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Неймар стал третьим футболистом «ПСЖ», заразившимся коронавирусом 

Sport24 и ещё 9 3 часа назад
Лидеров ПСЖ сразил коронавирус
Фото: Reuters
«ПСЖ» официально объявил, что после тестов, проведенных сегодня утром, в команде зафиксировали три случая заражения коронавирусом.
По информации французского издания L'Équipe, заразившимися футболистами являются Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, о чем уже сообщалось ранее, а также Неймар. Все трое вернулись с отдыха на Ибице.
«ПСЖ» в прошлом сезоне впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Баварии» со счетом 0:1.
Ближайший матч парижан запланирован на 10 сентября — в гостях против «Ланса» в чемпионате Франции.
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Футбол , Леандро Паредес
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