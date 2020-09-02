Лидеров ПСЖ сразил коронавирус

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«ПСЖ» официально объявил, что после тестов, проведенных сегодня утром, в команде зафиксировали три случая заражения коронавирусом.

По информации французского издания L'Équipe, заразившимися футболистами являются Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, о чем уже сообщалось ранее, а также Неймар. Все трое вернулись с отдыха на Ибице.

«ПСЖ» в прошлом сезоне впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Баварии» со счетом 0:1.

Ближайший матч парижан запланирован на 10 сентября — в гостях против «Ланса» в чемпионате Франции.