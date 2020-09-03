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СМИ: «Барселона» может отпустить Месси из клуба за €100 млн 

RT на русском 18 минут назад
«Барселона» может отпустить Месси за €100 млн
Фото: Reuters
Существует вероятность, что испанский футбольный клуб «Барселона» продаст нападающего и капитана команды Лионеля Месси за €100 млн Об этом сообщает The Telegraph.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне».
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Футбол , Лионель Месси
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