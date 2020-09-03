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«Барселона» заинтересовалась футболистом ЦСКА 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
«Барселона» заинтересовалась футболистом ЦСКА
Фото: ТАСС
«Барселона» заинтересовалась полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем. Об этом сообщает издание 24sata.hr.
По информации источника, в услугах хавбека сборной Хорватии лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Рональд Куман, работавший с игроком в английском «Эвертоне». При этом уточняется, что в контракте Влашича с армейцами есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро. Такая сумма может отпугнуть потенциальных покупателей, которые из-за пандемии коронавируса стали более экономными.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала футболист перешел в московскую команду из «Эвертона» на правах аренды, а летом 2019-го армейцы выкупили его за 15,7 миллиона евро. Хорват стал самым дорогим приобретением в истории ЦСКА.
Влашич провел за столичный клуб 73 игры, в которых забил 24 мяча. По итогам прошлого сезона болельщики армейцев признали хорвата лучшим игроком команды.
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Футбол , Рональд Куман , ЦСКА
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