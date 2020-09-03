Жест Смолова едва не привел к международному скандалу 

«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в сообщении «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» в Twitter.