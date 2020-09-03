Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
2 1
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
1 1
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
2 2
Тамбов Тамбов

Жест Смолова едва не привел к международному скандалу 

Вероника Полынина 25 минут назад
Жест Смолова едва не привел к международному скандалу
Фото: РИА Новости
Организаторы чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге извинились в Twitter за публикацию афиши матчей российской сборной, на которой футболист Федор Смолов показывает жест геноцида в Косово.
Часы за €300 тысяч: как Смолова ограбили в Испании
На фотографии Смолов скрестил ладони в виде крыльев. Журналист Андрей Малосолов обратил внимание, что это жест албанских националистов, так называемый «албанский орел», — для сербов он является символом геноцида в Косово.

«Перед матчем России — Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами!» — возмутился Малосолов в Twitter.

Организаторы Евро-2020 в Санкт-Петербурге признали ошибку и извинились, заявив, что Смолов демонстрирует руками двуглавого орла на гербе России.

«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в сообщении «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» в Twitter.

Как сообщал «Рамблер», матч сборных России и Сербии в рамках Лиги наций УЕФА состоится 3 сентября в 21.45 в Москве. В последний раз сборная России выходила на поле 10 месяцев назад.
Видео дня. Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве
Комментарии 5
Футбол , Андрей Малосолов , Федор Смолов , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сёмин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»
Сёмин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»
Роналду пропустит матчи Лиги наций
Роналду пропустит матчи Лиги наций
Белоруссия под бойкотом
Белоруссия под бойкотом
«Это беспредел, Россия должна резко отреагировать»
«Это беспредел, Россия должна резко отреагировать»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
СМИ: Месси всех обманул
00:59
СМИ: Месси всех обманул
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение