Жест Смолова едва не привел к международному скандалу 

Перед матчем России — Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами! @A_Gasparyan pic.twitter.com/pFyHMrmDVb— Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) September 3, 2020
«Перед матчем России — Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами!» — возмутился Малосолов в Twitter.
Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией.
Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка. — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 3, 2020
«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в сообщении «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» в Twitter.