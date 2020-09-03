«Химки» купили чемпиона Белоруссии

Полузащитник Чиди Осучукву перешел в «Химки» из брестского «Руха».

«Могу сказать, что для меня это было очень хорошее время. Мне нравится, как я провел эти полгода в «Рухе». Было очень комфортно, я чувствовал любовь и поддержку. В общем, было здорово.

Сегодня мне грустно от того, что я покидаю «Рух». Я буду помнить все хорошие моменты, которые были здесь у меня. Вы знаете, каждый игрок всегда хочет становиться сильнее. Я думаю, что пришло время и для меня сделать шаг вперед.

Хочу поблагодарить всех здесь за любовь и поддержку, как болельщиков, так и игроков. Эта команда навсегда останется в моем сердце. «Рух» стал моим домом», — сказал Осучукву.

За «Рух» 26-летний нигериец провел 11 матчей в чемпионате Беларуси и отдал голевую передачу.