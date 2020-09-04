Президента «Барселоны» обвинили в коррупции 

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Полиция Каталонии обвинила президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу в коррупции. Об этом 3 сентября сообщает Football Espana.

Отмечается, что Бартомеу получал личную финансовую выгоду от сделок, которые были заключены клубом с компанией I3 Ventures. Он одобрил решение о выплате суммы, в шесть раз превышающей рыночную стоимость сделки.