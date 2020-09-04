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Президента «Барселоны» обвинили в коррупции 

ИА Regnum и ещё 12 3 часа назад
Президента «Барселоны» обвинили в коррупции
Фото: Reuters
Полиция Каталонии обвинила президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу в коррупции. Об этом 3 сентября сообщает Football Espana.
Отмечается, что Бартомеу получал личную финансовую выгоду от сделок, которые были заключены клубом с компанией I3 Ventures. Он одобрил решение о выплате суммы, в шесть раз превышающей рыночную стоимость сделки.
Ранее сообщалось, что «Барселона» сотрудничала с I3 Ventures, которая проводила пиар-компанию Бартомеу и занималась защитой его репутации. При этом компания занималась также критикой Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов в социальных сетях.
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Футбол , Жерар Пике , Лионель Месси
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