Дзюбу затмили. Крутое возвращение сборной России!

— Два сюрприза от Станислава Черчесова — появление в воротах Антона Шунина и слева в обороне Вячеслава Караваева . Голкипер «Динамо» проводил лишь четвёртый матч в карьере за национальную команду и второй в основе (до этого — в Сан-Марино). У Караваева был минимальный опыт игры на левом фланге в «Яблонце», «Витессе» и «Зените»

— Первые полтайма получились очень непростыми для сборной России. Наши пытались высоко прессинговать, рассчитывая воспользоваться лучшей физической готовностью (почти во всех топ-лигах Европы сейчас межсезонье), однако гости хорошо подготовились тактически. Выбранная тренером Любишей Тумбаковичем схема 3-4-3 разбивала хозяйские 4-4-2 при обороне. Соперник использовал численное преимущество в центре и продуманным владением заставлял игроков сборной России бегать без мяча. Сербы могли забить первыми, но, к счастью, этого не произошло. Однажды по-настоящему спас Марио Фернандес , слегка подтолкнув плечо в плечо вылетавшего один на один Душана Тадича.

— Во второй половине первого тайма сборная России стала лучше подстраиваться под сербов: очевидно, Станислав Черчесов быстро среагировал и внёс нужные коррективы. Наши тактически адаптировались, им уже удавалось загонять сербов во фланги, где своих оппонентов встречали Фернандес и Караваев. Другое дело, что сами хозяева довольно долго не создавали голевых моментов. Дзюбе было непросто выигрывать борьбу у трёх центральных защитников гостей и точно сбрасывать мяч партнёрам.

— К перерыву сборная Сербии нанесла больше ударов, чем сборная России — 4:2 (в створ — 2:1). Тем не менее команда Черчесова была дважды близка к голу. Оба раза благодаря тому, что Дзюба за счёт опыта переигрывал в штрафной 19-летнего Страхиню Павловича из «Монако» — одного из самых многообещающих центральных защитников нового поколения. Но голкипер Марко Дмитрович вытащил удар Дзюбы левой ногой с восьми метров, а Зелимхан Бакаев просто не попал в пустые ворота с передачи капитана. Спартаковца подвела «чужая» правая.

— Второй тайм начался идеально для сборной России. Сербы потеряли концентрацию за 15 минут перерыва и прозевали типичную для нашей национальной команды атаку. После длинной передачи Никола Максимович в борьбе с Дзюбой сделал неудачную скидку. Павлович один, в полупозиции остался против двоих — Алексея Ионова и Бакаева. Ростовчанин сделал передачу на ход спартаковцу, а защитник «Монако» сфолил в штрафной. Пенальти очень уверенно реализовал Дзюба: дождался движения вратаря и покатил мяч в другой угол.

— Поведя в счёте сборная России, не стала глубоко садиться и играть на удержание минимальной победы. Напротив, наша команда ещё более высоко и агрессивно, чем в первом тайме, прессинговала сербов. Хозяева стремились забить второй мяч, добить соперника. И гол состоялся на 69-й минуте. Да какой шикарный! Блестяще сыграл Караваев. В этом эпизоде в пользу сборной России как раз оказалось то, что на левом краю действовал правша. Зенитовец получил мяч на фланге, сместился в центр под удар с удобной ноги и классно пробил из-за штрафной.

— Наши очень хорошо выглядели во втором тайме, тем обиднее был гол Александра Митровича на 78-й минуте. Сербы всё-таки прорвали зону Караваева. Да и только-только вышедший на замену Роман Нойштедтер (он, напомним, без практики в новом сезоне) сыграл не лучшим образом, пытаясь «прочитать» момент.

— Впрочем, хозяева быстро вернули себе преимущество в два гола. Шикарный подарок сделал Никола Максимович, который в этот вечер почему-то плохо держался на ногах. Экс-спартаковец упал, начиная атаку от своих ворот, а Дзюба подобрал мяч и на удивление техничным ударом с левой забил третий гол. Сборная России одержала заслуженную победу, пусть и во втором тайме сербы по статистике чаще били — 11:7 (в створ — 4:3). В концовке во всей красе показал себя Шунин: голкипер «Динамо» совершил блестящий сейв, помешав забить с близкого расстояния.