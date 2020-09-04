Зрителей могут вернуть на матчи еврокубков

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что 1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дать рекомендации по проведению матчей еврокубков со зрителями.
"По информации Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, они хотят посмотреть и, если все будет нормально, с 1 октября давать рекомендации; помните, как было у нас в чемпионате России — 10%, 15%, 20%, 30% и так далее", — цитирует Прядкина ТАСС.
Первый матч под эгидой УЕФА со зрителями пройдет 24 сентября. В матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет в Будапеште, встретятся мюнхенская "Бавария" и "Севилья".
Ранее Прядкин высказался о победе национальной команды над сборной Сербии.