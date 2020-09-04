Зрителей могут вернуть на матчи еврокубков

"По информации Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, они хотят посмотреть и, если все будет нормально, с 1 октября давать рекомендации; помните, как было у нас в чемпионате России — 10%, 15%, 20%, 30% и так далее", — цитирует Прядкина ТАСС.