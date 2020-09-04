РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию игроков

20 августа палата РФС по разрешению споров запретила "Динамо" регистрировать новых игроков. Орган удовлетворил заявление нападающего Николая Обольского, контракт которого с бело-голубыми истек 31 июня, о взыскании долга с клуба в полном объеме. Палата обязала клуб перечислить игроку компенсационные средства и проценты за задержку выплаты. Позднее член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин заявил ТАСС, что клуб погасит задолженность перед футболистом 25 августа.

"В связи с исполнением "Динамо" решения палаты по разрешению споров от 20 августа 2020 года по делу Обольского снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Динамо", наложенный в качестве обеспечительной меры. "Динамо" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — говорится в сообщении.

Обольский занимался в системе "Динамо" с 2014 года, а в 2015-м дебютировал за основную команду. В общей сложности за бело-голубых он провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.