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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию игроков
Фото: РИА Новости
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров удовлетворила заявление московского футбольного клуба "Динамо" о снятии запрета на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
20 августа палата РФС по разрешению споров запретила "Динамо" регистрировать новых игроков. Орган удовлетворил заявление нападающего Николая Обольского, контракт которого с бело-голубыми истек 31 июня, о взыскании долга с клуба в полном объеме. Палата обязала клуб перечислить игроку компенсационные средства и проценты за задержку выплаты. Позднее член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин заявил ТАСС, что клуб погасит задолженность перед футболистом 25 августа.

"В связи с исполнением "Динамо" решения палаты по разрешению споров от 20 августа 2020 года по делу Обольского снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с "Динамо", наложенный в качестве обеспечительной меры. "Динамо" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — говорится в сообщении.

Обольский занимался в системе "Динамо" с 2014 года, а в 2015-м дебютировал за основную команду. В общей сложности за бело-голубых он провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.
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Футбол , Сергей Степашин , РФС , Динамо , ИТАР-ТАСС
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