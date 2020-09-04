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Ла лига ответила на критику отца Месси 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Ла лига ответила на критику отца Месси
Фото: Reuters
Журналист Гийом Балаге в своем Twitter опубликовал ответ ла лиги Хорхе Месси — отцу и агенту форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Ранее Месси старший раскритиковал руководителей элитного дивизиона за трактовку лигой контракта его сына. Он считает, что лига допустила «очевидную ошибку», трактуя условия соглашения. По версии игрока и его отца, срок действия пункта о 700 миллионах долларов отступных истек по окончании прошлого сезона.
В заявлении ла лига настаивает на правильности своей трактовки условий контракта. Утверждается, что сторона игрока анализирует условия контракта вне контекста и их интерпретация далека от буквального значения указанных в нем условий. Поэтому лига настаивает, что позиция, высказанная в предыдущем заявлении, правильная, и желающие приобрести игрока должны заплатить 700 миллионов евро.
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Комментарии
Футбол , Хорхе Месси , Лионель Месси
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