Ла лига ответила на критику отца Месси 

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



That's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020 Ранее Месси старший раскритиковал руководителей элитного дивизиона за трактовку лигой контракта его сына. Он считает, что лига допустила «очевидную ошибку», трактуя условия соглашения. По версии игрока и его отца, срок действия пункта о 700 миллионах долларов отступных истек по окончании прошлого сезона.

В заявлении ла лига настаивает на правильности своей трактовки условий контракта. Утверждается, что сторона игрока анализирует условия контракта вне контекста и их интерпретация далека от буквального значения указанных в нем условий. Поэтому лига настаивает, что позиция, высказанная в предыдущем заявлении, правильная, и желающие приобрести игрока должны заплатить 700 миллионов евро.