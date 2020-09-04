«Катастрофа»: Месси сделал заявление о карьере

— Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти, — цитирует Месси Goal.com. — Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.