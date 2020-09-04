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«Руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа». Месси выступил с резкой критикой «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Катастрофа»: Месси сделал заявление о карьере
Фото: Reuters
Капитан «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство каталонского клуба во главе с Жозепом Бартомеу. Тем не менее, аргентинец все же принял решение остаться еще на сезон в «Барсе».

— Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти, — цитирует Месси Goal.com. — Но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.

Накануне состоялась встреча, в которой приняли участие, в частности, президент «Барселоны» и Хорхе Месси — отец и представитель 33-летнего нападающего. При этом ранее некоторые СМИ сообщили, что отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной», а клуб не намерен снижать отступные за игрока, которые равняются 700 миллионам евро.
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Футбол , Хорхе Месси , Лионель Месси
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