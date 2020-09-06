Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сдал тест на коронавирус, сообщает Marca. Он прошел процедуру в домашних условиях. Теперь аргентинцу необходимо дождаться результатов теста.

Если коронавирус у Месси не подтвердится, то он присоединится к тренировкам в составе «Барселоны». Футболист после объявления о желании уйти из клуба отказался проходить тест на коронавирус вместе с другими игроками. Кроме того, он не планировал принимать участие в тренировочном процессе.

Однако Месси не удалось договориться с руководством «Барселоны» о своем уходе. Каталонцы настаивали на том, что отпустят игрока только за 700 млн евро — такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Месси объяснил, почему захотел уйти из «Барселоны». По словам аргентинского футболиста, боль ему причиняли многочисленные публикации в СМИ, обвинявшие в его в недостаточной преданности «Барсе».