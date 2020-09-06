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Месси сдал тест на коронавирус 

Общественная служба новостей и ещё 30 4 часа назад
Месси сдал тест на коронавирус
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сдал тест на коронавирус, сообщает Marca. Он прошел процедуру в домашних условиях. Теперь аргентинцу необходимо дождаться результатов теста.
Если коронавирус у Месси не подтвердится, то он присоединится к тренировкам в составе «Барселоны». Футболист после объявления о желании уйти из клуба отказался проходить тест на коронавирус вместе с другими игроками. Кроме того, он не планировал принимать участие в тренировочном процессе.
Однако Месси не удалось договориться с руководством «Барселоны» о своем уходе. Каталонцы настаивали на том, что отпустят игрока только за 700 млн евро — такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Месси объяснил, почему захотел уйти из «Барселоны». По словам аргентинского футболиста, боль ему причиняли многочисленные публикации в СМИ, обвинявшие в его в недостаточной преданности «Барсе».
Видео дня. Месси объявил, что останется в "Барселоне"
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Футбол , Лионель Месси
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