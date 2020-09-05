Меня пригласил Путин и спросил, что это было. Началось с того, что это было и кто это уходил. Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна. Я сказал, что есть детские школы, есть потенциал. Чем мальчишка в Москве или Челябинске хуже мальчишки в Италии и Испании?» — рассказал Мутко.