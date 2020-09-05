Экс-президент Российского футбольного союза и бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко в интервью ведущему программы «Инсайдеры» Нобелю Арустамяну на телеканале «Матч Премьер» рассказал, как президент РФ Владимир Путин дал добро на проведение чемпионата мира 2018 года.
«Как мы получили право проведения чемпионата мира. Я заходил в дверь, а мне говорили — иди… Тогда я заходил в форточку.
Когда Путин дал добро на то, чтобы мы подавали заявку на ЧМ? Сложный вопрос. Я пришел поговорить с ним. Все началось еще в 2005 году, в принципе. Когда мы проиграли 1:7 Португалии.
Меня пригласил Путин и спросил, что это было. Началось с того, что это было и кто это уходил. Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна. Я сказал, что есть детские школы, есть потенциал. Чем мальчишка в Москве или Челябинске хуже мальчишки в Италии и Испании?» — рассказал Мутко.