Венгрия — Россия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 6 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

6 сентября, в Будапеште, на стадионе «Пушкаш арена» сборная России сыграет с национальной командой Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на Первом канале в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Станислава Черчесова . Сделать ставку на победу россиян можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Успех венгров аналитики оценили коэффициентом 4.00 (25%), а ничья в основное время идёт за 3.30 (29%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.12, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.72. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Венгрия — Россия: какие делать ставки на игру Лиги наций 6 сентября

Сборная России удачно стартовала в Лиге наций, команда Станислава Черчесова дома победила Сербию со счетом 3:1. Но обольщаться не нужно, об этом после окончания встречи сказал и сам наставник сборной. Проблем в игре было достаточно. Скорее, наша сборная была лучше в реализации своих моментов. С другой стороны, три очка не пахнут.

Венгрия приятно удивила своих поклонников, на выезде "Волшебные мадьяры" переиграли сборную Турции со счетом 1:0. При этом команда Марко России превосходила соперника на протяжении всего матча, поэтому победа абсолютно заслуженная.

Можно рискнуть и сделать ставку на тотал больше. Казалось, что в игре с Сербией вряд ли будет много голов, но команды сообразили на двоих сразу 4 взятия ворот. И если в эпизоде с третьим голом России Дзюбе повезло, что поскользнулся Никола Максимович, то в остальном забитые мячи к категории случайных никак не отнесешь. Действительно, российская группа атаки чувствует себя весьма уверенно. То же можно сказать и о венграх. Так что мы вправе ждать голы. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.12. Если вы поставите на этот исход 1000 рублей, то в случае успеха получите на выплату 2120 рублей!

В первом туре Лиги наций и в матче России, и во встрече венгров все основные события произошли после перерыва. Вероятно, что и игре в Будапеште первые 45 минут соперники не будут раскрываться, прощупывая слабые стороны друг друга. А вот после перерыва уже будут стараться воплотить наблюдения в жизнь. Поставить на то, что второй тайм будет результативнее первого, в БК «Фонбет» можно за 2.10.