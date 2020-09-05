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Дзюба на тренировке рассмешил партнеров по сборной России своим финтом 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Дзюба финтом рассмешил партнеров по сборной России
Фото: Reuters
Во время игры в квадрат форвард и капитан сборной России Артём Дзюба рассмешил партнеров по команде своими движениями.
Футболист остановил мяч и сделал несколько движений, после чего пяткой отдал пас дальше. Финт вызвал смех у остальных игроков.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.
Ранее Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией.
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Футбол , Артем Дзюба , СБОРНАЯ РОССИИ
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