Дзюба финтом рассмешил партнеров по сборной России

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Артём Дзюба способен рассмешить партнеров даже финтом 😅 pic.twitter.com/kNFsQlITdf— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2020 Футболист остановил мяч и сделал несколько движений, после чего пяткой отдал пас дальше. Финт вызвал смех у остальных игроков.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Черчесов намекнул, что не планирует делать серьёзных изменений в составе перед матчем с Венгрией.