Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
0 3
ЦСКА ЦСКА
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал
Вильярреал
19:30
Уэска Уэска
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон

Аршавин сравнил Дзюбу и Кокорина 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Аршавин сравнил Дзюбу и Кокорина
Фото: РИА Новости
Экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин сравнил форварда московского "Спартака" Александра Кокорина и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает "Матч ТВ".

"Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Это связано с его историей, которую мы все знаем", — сказал Аршавин.

Напомним, 6 сентября Россия сыграет с Венгрией в матче Лиги наций.
Ранее Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.
Видео дня. Месси объявил, что останется в "Барселоне"
Газета.Ru: последние новости
Мутко рассказал о разговоре с Путиным после поражения сборной со счетом 1:7 Мутко рассказал о разговоре с Путиным после поражения сборной со счетом 1:7 Луис Энрике предсказал будущее "Барселоны" без Месси Луис Энрике предсказал будущее "Барселоны" без Месси "Реал" готовит массовую распродажу футболистов "Реал" готовит массовую распродажу футболистов
Футбол , Андрей Аршавин , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание
Обладательница самых красивых ягодиц в мире дала обещание
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
«Мужчины ревнуют к моему телу»
«Мужчины ревнуют к моему телу»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение