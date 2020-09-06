Аршавин сравнил Дзюбу и Кокорина 

Экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин сравнил форварда московского "Спартака" Александра Кокорина и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает "Матч ТВ".
"Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Это связано с его историей, которую мы все знаем", — сказал Аршавин.
Напомним, 6 сентября Россия сыграет с Венгрией в матче Лиги наций.
Ранее Аршавин оценил игру сборной России в матче с командой Сербии.