Осенняя хандра: Месси не явился в клуб на сдачу теста 

Лионель Месси объявил, что остается в «Барселоне», однако на следующий день не явился на сдачу теста на коронавирус, которая позволила бы ему в ближайшее время присоединиться к тренировкам. Параллельно с этим главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман отстранил от командных занятий близкого друга Месси Луиса Суареса и планирует взять на его место своего соотечественника — Мемфиса Депая из «Лиона».

Лионель Месси не далее как вчера, 4 сентября, объявил, что остается в «Барселоне», несмотря на длившуюся последние несколько недель ожесточенную борьбу за право уйти из клуба, в котором аргентинскую звезду начало бесить примерно все — от слабого менеджмента во главе со скандальным президентом Жозепом Бартомеу до невнятной игры команды с отсутствием малейших надежд на скорый прогресс.

Однако хитросплетения контракта привели к тому, что Месси оказался в «золотой клетке» с отступными в 700 млн евро, заплатить которые не под силу даже футбольным шейхам, а судиться с «Барсой», чтобы аннулировать контракт, футболист не захотел из уважения к родному клубу.

На следующий день после душераздирающего интервью, в котором аргентинец объявил о вынужденном решении остаться и хорошенько прошелся по «не сдержавшему слово» Бартомеу, пресса собралась возле спортивного городка «Барселоны», чтобы заснять долгожданное возвращение «десятки».

По информации каталонского издания Mundo Deportivo, аргентинец должен был прибыть на базу клуба в субботу для сдачи теста на коронавирус. В случае отрицательного результата он мог в самое ближайшее время присоединиться к тренировкам, что оказалось бы весьма кстати, учитывая, что сезон уже на носу.

Через неделю, 12 сентября, у сине-гранатовых запланирована товарищеская встреча с «Химнастиком» из третьего по силе дивизиона Испании, 16-го числа — с «Жироной» из Сегунды, а уже 27-го подопечным Рональда Кумана предстоит провести свой первый официальный матч в сезоне-2020/21 — против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги.

В интересах «Барселоны» и самого Месси, пропустившего уже неделю предсезонных сборов, — скорейшее присоединение аргентинца к команде. Однако нападающий не приехал на сдачу теста в ожидаемое время. Снова.

Что мешало шестикратному обладателю «Золотого мяча» подъехать на базу, если он сам постоянно находится в Барселоне и никуда не улетал в отпуск, не очень понятно. Скорее всего, аргентинцу нужно еще некоторое время, чтобы прийти в себя после оглушительного провала его попытки начать новую жизнь за пределами Каталонии.

Бойкот тренировок, сложные переговоры с Бартомеу, давление со стороны собственной семьи (дети плакали и заявляли, что не желают уезжать из Испании, супруга тоже была не в восторге), — все это, вне всякого сомнения, изрядно потрепало нервы Лео за последний месяц. И теперь аргентинцу довольно трудно признать, что все это было бессмысленно.

Как итог, сейчас «Барселона» тренируется без своего капитана, вокруг которого Куман планирует строить игру.

Теперь источники из клуба уверяют со страниц Mundo Deportivo, что Месси точно прибудет на сдачу теста в понедельник, 7 сентября, по ходу недели присоединится к тренировкам, а 12-го уже примет участие в товарищеском матче с «Химнастиком».

Остается надеяться, что так и будет, иначе ситуация вновь начнет выходить из-под контроля. К тому же прямо сейчас каталонцы тренируются в урезанном составе: часть игроков уехала в сборные для участия в Лиге наций, а Луиса Суареса и Артуро Видаля новый главный тренер сам отстранил от занятий, поскольку не видит их в своей команде и скоро они отправятся в «Ювентус» и «Интер» соответственно.

Параллельно Куман вовсю подыскивает новых партнеров для Месси. На место Суареса он хочет пригласить Мемфиса Депая, который выдал отличный сезон в «Лионе» и добрался до полуфинала Лиги чемпионов, а Видаля может заменить Жоржиньо Вейналдум из «Ливерпуля». Так что теперь аргентинцу придется уживаться не с хорошо знакомыми латиноамериканцами, а с представителями Нидерландов. Возможно, именно на этом фоне осенняя хандра нападающего внезапно обострилась.

Но сейчас самое время, чтобы наконец вернуться и повести коллектив за собой, тем более что Месси сам обещал в последнем интервью выкладываться на максимум и приносить «Барсе» победы, несмотря на все конфликты последнего месяца. Да и выбора у него нет — с провальной игрой будет сложно спустя год претендовать на переход в более конкурентоспособные клубы, чем нынешняя «Барселона», и требовать себе там космическую зарплату.