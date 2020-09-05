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Англия вырвала победу у Исландии в матче с 2 удалениями и 2 пенальти 

Sport24 и ещё 21 3 часа назад
Англия вырвала победу в матче с Исландией
Фото: Reuters
Сборные Англии вырвала победу у Исландии в матче Лиги наций. Встреча группы 2 в Лиге А состоялась 5 сентября в Рейкьявике и завершилась победой родоночальников футбола со счетом 1:0.
Единственный в матче гол был забит на 1-й добавленной ко второму тайму минуте — Рахим Стерлинг реализовал пенальти. У исландцев практически сразу появился отличный шанс отыграться, команда заработала право на пенальти на 3-й добавленной минуте, но Биркир Бьярнасон с «точки» забить не сумел.
Команда Гарета Саутгейта с 71-й минуты играла в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник Кайл Уокер. На 90-й минуте составы подравнялись — за второе предупреждение поле покинул экс-игрок «Ростова» Сверрир Ингасон.
Отметим, что в матче принимали два футболиста ЦСКА: защитник Хердур Магнуссон вышел в стартовом составе исландцев и отыграл всю игру, а полузащитник Арнор Сигурдссон появился на поле на 66-й минуте, заменив Йоуна Торстейнссона.
Лига наций. Лига А. Группа 21-й тур Гол: Стерлинг, 90+1 (пенальти).
Удаления: Ингасон, 90 (вторая желтая) — Уокер, 71 (вторая желтая).
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Комментарии
Футбол , Хердур Магнуссон , Рахим Стерлинг , Сверрир Ингасон , Арнор Сигурдссон , Кайл Уокер , Гарет Саутгейт , Биркир Бьярнасон , ЦСКА
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