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Бывший футболист АПЛ получил пулевое ранение 

Lenta.ru 3 часа назад
Бывший футболист АПЛ получил пулевое ранение
Фото: Reuters
Бывший футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) Джермейн Джонсон попал под огонь в Ямайке. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летний бывший спортсмен получил пулевое ранение в живот в ходе стрельбы на улицах Кингстона. Неизвестные открыли огонь из автомобиля. Джонсон находился в компании из нескольких человек, которые также были ранены. Экс-футболист был доставлен в больницу.
Джонсон находился в районе Кингстона, где фиксируется высокий уровень преступности. Отмечается, что нападение состоялось после того, как в стране закончилось голосование в рамках парламентских выборов.
В активе Джонсона 12 матчей за «Болтон Уондерерс». В составе национальной команды он провел 73 игры. Также на его счету выступления за «Олдем Атлетик», «Брэдфорд Сити» и «Шеффилд Уэнсдей».
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