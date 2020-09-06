Мадридский "Реал" готовит массовую распродажу футболистов в это межсезонье. Об этом сообщает As.
По информации источника, руководство действующих чемпионов Испании намерено продать атакующего хавбека Гарета Бэйла, а также Мариано Диаса и Борху Майораля.
В клубе рассчитывают заработать на этих футболистах около €100 млн Также возможен уход из команды Лукаса Васкеса, однако он сам не планирует покидать стан "сливочных".
Ранее сообщалось, что бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о трансферной саге нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.