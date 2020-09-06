Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 0
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
0 3
ЦСКА ЦСКА
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал
Вильярреал
19:30
Уэска Уэска
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон

«Реал» готовит массовую распродажу футболистов 

Газета.Ru и ещё 1 23 минуты назад
«Реал» готовит массовую распродажу футболистов
Фото: газета.ру
Мадридский "Реал" готовит массовую распродажу футболистов в это межсезонье. Об этом сообщает As.
По информации источника, руководство действующих чемпионов Испании намерено продать атакующего хавбека Гарета Бэйла, а также Мариано Диаса и Борху Майораля.
В клубе рассчитывают заработать на этих футболистах около €100 млн Также возможен уход из команды Лукаса Васкеса, однако он сам не планирует покидать стан "сливочных".
Ранее сообщалось, что бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о трансферной саге нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Видео дня. Месси объявил, что останется в "Барселоне"
Газета.Ru: последние новости
Мутко: я не хотел уходить из футбола Мутко: я не хотел уходить из футбола Франция обыграла Швецию в матче Лиги наций Франция обыграла Швецию в матче Лиги наций Португалия обыграла Хорватию в матче Лиги наций Португалия обыграла Хорватию в матче Лиги наций
Футбол , Джейми Каррагер , Мариано Диас , Лукас Васкес , Лионель Месси , Гарет Бэйл , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
«Мужчины ревнуют к моему телу»
«Мужчины ревнуют к моему телу»
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
Откровенные фото российской гимнастки взорвали Сеть
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение