Португалия разгромила Хорватию без Роналду

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия одержала победу над Хорватией. Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Защитник португальцев Жоау Канселу открыл счёт на 41-й минуте. Канселу сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот. Диогу Жота забил второй мяч, выйдя один на один по месту левого форварда после передачи из глубины поля и уверенным ударом поразил дальний угол ворот.

На 70-й минуте Жоау Фелиш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, без особых препятствий на силу пробил и мяч рикошетом от рук Ливаковича залетел в сетку ворот. Это первый гол полузащитника за сборную Португалии.

В добавленное время хорваты усилиями Бруно Петковича отыграли один мяч. На последних секундах матча Андре Силва забил четвёртый гол португальцев.

Следующий матч сборных Португалии и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 17 ноября 2020 года. Соперниками Португалии и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Швеции и Франции.