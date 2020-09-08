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Опубликовано первое фото после возвращения Месси к тренировкам в «Барселоне» 

ТК «Звезда» и ещё 41 2 часа назад
Месси вернулся к тренировкам в «Барселоне»
Фото: leomessi, Facebook
Нападающий прибыл на базу раньше всех.
Футбольный клуб «Барселона» опубликовал первое фото после того, как нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой. Снимок размещен на официальной странице каталонцев в Twitter.
Отмечается, что аргентинец прибыл на тренировку раньше всех, за час до ее начала.
Ранее Месси заявлял, что планировал уйти из команды из-за неудач в Лиге чемпионов на протяжении последних нескольких сезонов. Позднее игрок поменял свое решение. Причиной стало то, что за футболиста должны были выплатить отступные в размере 700 миллионов евро. Аргентинец отметил, что сделать это не сможет ни один клуб мира.
Месси является воспитанником «Барселоны». Он начал играть за клуб в возрасте 13 лет. Сейчас футболисту 33 года. В составе команды он выиграл 34 титула и получил 6 «Золотых мячей».
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Футбол , Лионель Месси
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