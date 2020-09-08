Месси вернулся к тренировкам в «Барселоне»

Нападающий прибыл на базу раньше всех.

📍 Ciutat Esportiva

🐐 Leo #Messi pic.twitter.com/bcC5l2Tl2R— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020 Футбольный клуб «Барселона» опубликовал первое фото после того, как нападающий Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой. Снимок размещен на официальной странице каталонцев в Twitter.

Отмечается, что аргентинец прибыл на тренировку раньше всех, за час до ее начала.

Ранее Месси заявлял, что планировал уйти из команды из-за неудач в Лиге чемпионов на протяжении последних нескольких сезонов. Позднее игрок поменял свое решение. Причиной стало то, что за футболиста должны были выплатить отступные в размере 700 миллионов евро. Аргентинец отметил, что сделать это не сможет ни один клуб мира.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он начал играть за клуб в возрасте 13 лет. Сейчас футболисту 33 года. В составе команды он выиграл 34 титула и получил 6 «Золотых мячей».