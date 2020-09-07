Черышев отказался от перехода в «Краснодар»

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил выгодное в финансовом плане предложение от «Краснодара», но ответил отказом. Об этом сообщает Super Deporte.

Российский футболист рассчитывает завоевать доверие нового главного тренера «летучих мышей» Хави Грасии и продолжит выступать в испанском клубе.

Ранее также появлялась информация, что Черышев отклонил предложения «Зенита» и одного из московских клубов — «Спартака» или ЦСКА

В минувшем сезоне вингер провел 31 матч за «Валенсию», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт Черышева с клубом рассчитан до лета 2022 года.