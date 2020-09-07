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СМИ: Влашич задумался об уходе из ЦСКА 

Газета.Ru и ещё 6 3 часа назад
Влашич задумался об уходе из ЦСКА
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич задумался над уходом из клуба, утверждает Metaratings.ru.
По информации источника, 22-летний хорват не планирует покидать стан армейцев в текущее трансферное окно, однако не исключает, что это произойдет уже зимой. Издание уточняет, что желание Влашича связано с последними результатами красно-синих, и он сомневается, что команда способна каждый год играть в Лиге чемпионом, чего бы ему хотелось.
Главным претендентом на Влашича называется миланский "Интер".
Ранее Влашич прокомментировал слухи об уходе из ЦСКА.
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Футбол , Никола Влашич , ЦСКА
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