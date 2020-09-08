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Франция обыграла Хорватию в матче Лиги наций 

RT на русском и ещё 23 1 час назад
Франция обыграла Хорватию в матче Лиги наций
Фото: Reuters
В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции победила команду Хорватии.
Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе сборной Франции забивали Антуан Гризманн, Деотшанкюль Упамекано и Оливье Жиру. Ещё один мяч в свои ворота срезан Даниэль Ливакович. У гостей отличились Деян Ловрен и Йосип Брекало.
Франция выиграла второй матч подряд на старте турнира, хорваты потерпели второе поражение в двух матчах.
Ранее сообщалось, чем запомнились матчи 2-го тура Лиги наций.
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Футбол , Йосип Брекало , Антуан Гризманн , Деян Ловрен
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