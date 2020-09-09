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«100 голов за сборную»: Роналду прокомментировал исторический успех 

News.ru и ещё 38 1 час назад
Роналду прокомментировал сотый гол за сборную
Фото: © EPA-EFE/Janerik Henriksson
Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от достижения отметки в 100 забитых мячей за национальную команду.
Португалец 8 сентября забил 100-й и 101-й голы за сборную своей страны, отметившись дублем в матче Лиги наций с командой Швеции (2:0). До него так много за национальную команду забивал лишь иранец Али Даеи. Уже завершивший карьеру игрок в футболке сборной забил соперникам 109 раз.

Горжусь этим историческим достижением в составе национальной команды. Когда мне говорят, что я могу забить 100, я говорю, что этого недостаточно. 101 гол! — написал Роналду в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участие капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матчах Лиги наций против Хорватии и Швеции было под вопросом. Врачи выявили у спортсмена инфекцию пальца правой ноги. Ещё 2 сентября Роналду был на тренировке в спортзале, но уже 3 сентября не пришёл на утренние сборы. Медики выписали футболисту антибиотики.
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Футбол , Али Даеи , Криштиану Роналду
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