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Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии в матче Лиги наций со шведами 

ТАСС и ещё 30 1 час назад
Роналду забил 100-й гол за сборную Португалии
Фото: © EPA-EFE/Janerik Henriksson
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 100-й мяч в составе национальной команды. Форвард отличился в добавленной к первому тайму минуте матча Лиги наций с командой Швеции.
Роналду отправил мяч в ворота ударом со штрафного. В настоящий момент идет второй тайм матча, счет — 1:0 в пользу сборной Португалии, при этом команда Швеции играет вдесятером после удаления полузащитника Густава Свенссона за вторую желтую карточку. Встреча проходит в Стокгольме.
Роналду 35 лет, он проводит 165-й матч за сборную Португалии. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.
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Футбол , Али Даеи , Густав Свенссон , Криштиану Роналду
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