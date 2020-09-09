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СМИ: «Барселона» и «Ювентус» договорились о трансфере футболиста Суареса 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
«Ювентус» достиг соглашения по Суаресу
Фото: EPA
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился с испанской "Барселоной" о покупке уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttomercato.
По информации источника, сумма трансфера составит около €30 млн, также бонусами "Барселона" может получить €13 млн В "Ювентусе" Суарес будет получать €12 млн в год. Контракт "Барселоны" с 33-летним нападающим действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман не рассчитывает Суареса. Голландский специалист лично уведомил об этом футболиста.
Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
Также он выступал за уругвайский "Насьональ", голландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной). С национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.
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Футбол , Луис Суарес , Роналд Куман , УЕФА , Газета.Ru
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