«Ювентус» достиг соглашения по Суаресу

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" договорился с испанской "Барселоной" о покупке уругвайского нападающего Луиса Суареса . Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttomercato.

По информации источника, сумма трансфера составит около €30 млн, также бонусами "Барселона" может получить €13 млн В "Ювентусе" Суарес будет получать €12 млн в год. Контракт "Барселоны" с 33-летним нападающим действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман не рассчитывает Суареса. Голландский специалист лично уведомил об этом футболиста.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА

Также он выступал за уругвайский "Насьональ", голландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной). С национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.