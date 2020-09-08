Адвокат Мамаева отреагировал на приговор Ефремову

Юрист нашел аналогии в двух процессах, отметив, что публичные люди в последнее время получают за преступления более суровые наказания, чем простые граждане. По словам Бушманова, Ефремов получил максимальный срок в данной ситуации. Кроме того, адвокат увидел основания для подачи апелляции.

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.