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Адвокат Мамаева сравнил приговоры Ефремову и футболистам 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Адвокат Мамаева отреагировал на приговор Ефремову
Фото: РИА Новости
Игорь Бушманов, адвокат хавбека «Ростова» Павла Мамаева, сравнил приговор актеру Михаилу Ефремову с решением суда по делу его клиента и форварда «Спартака» Александра Кокорина. Об этом сообщает РИА Новости.
Юрист нашел аналогии в двух процессах, отметив, что публичные люди в последнее время получают за преступления более суровые наказания, чем простые граждане. По словам Бушманова, Ефремов получил максимальный срок в данной ситуации. Кроме того, адвокат увидел основания для подачи апелляции.
8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб.
8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.
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Комментарии
Футбол , Михаил Ефремов , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Сергей Захаров , Александр Кокорин , ФСИН
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