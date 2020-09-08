Коларов подписал контракт с «Интером» 

Соглашение рассчитано до июня 2021 года.
«Интер» объявил о подписании контракта с защитником сборной Сербии Александром Коларовым.
🚨 | ANNUNCIO
Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ⚫️🔵
👉 https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ— Inter (@Inter) September 8, 2020
Последним клубом игрока была «Рома», за которую он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне 34-летний защитник провел за римлян 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.