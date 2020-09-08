Коларов подписал контракт с «Интером» 

Соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Последним клубом игрока была «Рома», за которую он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне 34-летний защитник провел за римлян 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.