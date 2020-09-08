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Кокорин дал совет Ефремову по поведению в колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Кокорин дал совет Ефремову по жизни в колонии
Фото: ТАСС
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин дал совет актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет тюремного заключения, по поведению в колонии. Его слова приводит КП.
Кокорин посоветовал Ефремову пережить случившееся с терпением и достоинством.

«Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились», — заявил он.

Футболист посчитал, что актеру не следует ждать поблажек в колонии, так как к знаменитостям относятся с опаской.
8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.
8 октября 2018 года Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.
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Комментарии 6
Футбол , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Сергей Захаров , Александр Кокорин , Спартак , ФСИН
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