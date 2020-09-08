Бельгия разгромила Исландию в матче Лиги наций УЕФА 

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В рамках второго тура группового раунда Лиги наций УЕФА сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Исландии.

Матч, проходивший в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуен», завершился победой хозяев со счётом 5:1.

В составе сборной Бельгии дубль на счету Миши Батшуайи, также забивали Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Жереми Доку. У гостей отличился Холмберт Фридьонссон

Сборная Бельгии одержала вторую победу в двух матчах, исландцы во второй раз проиграли.

Ранее сообщалось, чем запомнились матчи 2-го тура Лиги наций.