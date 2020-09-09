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«Барселона» хочет купить Бельерина 

Soccer News 2 часа назад
«Барселона» хочет купить Бельерина
Фото: Soccer News
"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. "Арсенал" готов продать игрока, но хочет получить за него не менее 25 миллионов евро. Игроков также интересуются "Бавария и ПСЖ».
25-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". За "Арсенал" он выступает с 2011 года, всего он провел за лондонский клуб 205 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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