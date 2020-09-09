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Вратарю "Зенита" может потребоваться операция

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев продолжает восстанавливаться после травмы. Повреждение было получено 11 июля в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона с "Ахматом". Тогда голкипер не смог продолжить игру и был заменен во втором тайме.
Вратарю "Зенита" может потребоваться операция
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Медицинское обследование показало, что у Лунева была травмирована прямая мышца правого бедра. Ожидалось, что на лечение может потребоваться около месяца. Однако сроки восстановления затягиваются.
По информации Metaratings.ru, Луневу может потребоваться операция.
Учитывая серьезность травмы, как утверждает источник, руководство петербургского клуба может задуматься о приобретении нового вратаря. На данный момент в обойме сине-бело-голубых имеются Михаил Кержаков и Александр Васютин.
Футбол,Александр Васютин,Андрей Лунев,Михаил Кержаков,Зенит,
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