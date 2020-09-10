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Жиру объяснил отказ от перехода в «Лион» зимой 2020 года 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Жиру объяснил отказ от перехода в «Лион» зимой 2020 года
Фото: РИА Новости
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру объяснил, почему отказался от трансфера в "Лион" зимой 2020 года, передает RMC Sport.
В своей автобиографии футболист признался, что не хотел вызывать скандалов и конфликтов своим переходом в клуб, воспитанником которого является другой французский футболист — Карим Бензема, который сейчас выступает в мадридском "Реале".

"К сожалению, это жестокая правда. Я должен смириться с этим. Я не хотел ни малейшего риска для своей семьи или тренировок неудобства вне футбола, я видел, как некоторые отреагировали", — поделился он.

Ранее сообщалось, что "Челси" готовится купить вратаря "Ренна".
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Футбол , Карим Бензема , Реал
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