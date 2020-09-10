Жиру объяснил отказ от перехода в «Лион» зимой 2020 года 

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру объяснил, почему отказался от трансфера в "Лион" зимой 2020 года, передает RMC Sport.
В своей автобиографии футболист признался, что не хотел вызывать скандалов и конфликтов своим переходом в клуб, воспитанником которого является другой французский футболист — Карим Бензема, который сейчас выступает в мадридском "Реале".
"К сожалению, это жестокая правда. Я должен смириться с этим. Я не хотел ни малейшего риска для своей семьи или тренировок неудобства вне футбола, я видел, как некоторые отреагировали", — поделился он.
Ранее сообщалось, что "Челси" готовится купить вратаря "Ренна".