В российском футболе разгорелся скандал из-за «Новичка»

Российский футбольный клуб «Балтика» пошутил об отравлении «Новичком», чем вызвал гнев у пользователей сети. Скриншот записи доступен в Telegram-канале журналиста Василия Конова.

В пресс-службе «Балтики» анонсировали трансфер, написав, что в «организме футбольного клуба» был обнаружен «Новичок». К посту было прикреплено фото берлинской клиники Charite, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный

telegram-канал K/On/Off

Пользователи сети остались недовольны шуткой пресс-службы команды.

«А за такое не надо уволить?», «Что русскому Балтика, то немцу новичок», «Это у вашей команды из ФНЛ шутки такие? А давайте поржем, когда кто-нибудь у вас из родственников заболеет, или помрет? А, норм?», — писали они.

После этого пост калининградского клуба был удален.

После восьми туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 17 очков. Лидирует «Оренбург» с 22 очками.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Два дня его лечили в местной больнице, а 22 августа доставили в берлинскую клинику. После анализов немецкие медики заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было.