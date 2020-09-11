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Федун подтвердил данные о предложении продать Кокорина 

Rambler News Service и ещё 2 1 час назад
Федун подтвердил данные о предложении продать Кокорина
Фото: РИА Новости
«Спартак» получил предложения о продаже трех футболистов, в том числе нападающего Александра Кокорина, заявил владелец клуба Леонид Федун в беседе с «Чемпионатом».

«У ''Спартака'' есть три предложения о покупке (Самуэля) Жиго, (Эсекьеля) Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно», — сказал он.

По словам Федуна, генеральный директор клуба Шамиль Газизов стремится сохранить лидеров команды, чтобы в дальнейшем выиграть титулы и выйти в Лигу чемпионов.
Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщил, что итальянская «Рома» рассматривает возможность покупки нападающего «Спартака» Александра Кокорина за сумму около €6 млн Утверждалось, что цена согласована между форвардом и московской командой. В «Спартаке» эту информацию официально не подтверждали.
Московский «Спартак» объявил о подписании Кокорина 2 августа. Между клубом и спортсменом действует долгосрочный контракт по схеме «3+1». Он присоединился к клубу на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи». В составе команды он забил семь мячей в 10 матчах. До этого спортсмен выступал за «Зенит».
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Футбол , Шамиль Газизов , Леонид Федун , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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