Федун подтвердил данные о предложении продать Кокорина 

«Спартак» получил предложения о продаже трех футболистов, в том числе нападающего Александра Кокорина, заявил владелец клуба Леонид Федун в беседе с «Чемпионатом».
«У ''Спартака'' есть три предложения о покупке (Самуэля) Жиго, (Эсекьеля) Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно», — сказал он.
По словам Федуна, генеральный директор клуба Шамиль Газизов стремится сохранить лидеров команды, чтобы в дальнейшем выиграть титулы и выйти в Лигу чемпионов.
Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщил, что итальянская «Рома» рассматривает возможность покупки нападающего «Спартака» Александра Кокорина за сумму около €6 млн Утверждалось, что цена согласована между форвардом и московской командой. В «Спартаке» эту информацию официально не подтверждали.
Московский «Спартак» объявил о подписании Кокорина 2 августа. Между клубом и спортсменом действует долгосрочный контракт по схеме «3+1». Он присоединился к клубу на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона Кокорин провел в «Сочи». В составе команды он забил семь мячей в 10 матчах. До этого спортсмен выступал за «Зенит».