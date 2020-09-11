«У Палыча больше мозгов»: жесткий наезд на Кикнадзе

— Я просто не люблю. Запросы были часто, но я отказывал. Да и работа у меня в другом заключается. А, может, я разговаривать не умею, потому и отказывал.
— Личными делами. Пока работал — накопилось очень много всего, семейного. Тем более у меня жена ногу сломала, мне пока не до возвращения в футбол.
— Да, все время на связи с ним. Палыч — человек энергичный, живет очень интересной и полноценной жизнью, ездит по Москве и России. Много читаю, что Палыч уже старый, но возраст — это не к нему. Как и завершение карьеры — думаю, он еще хочет работать.
Конфликт Семина и Кикнадзе: пустые обещания, лицемерие
— Вообще шикарное! Он как начал — обещал, обещал… У него вообще все построено на обещаниях. Он столько знаменитых людей знает. Я прям в шоке был, с открытым ртом его до последнего дня слушал.
— С кем он только не общался! Венгер, Рибери — нам и близко не дают посмотреть на таких людей, а он с ними чуть ли не дружит. Вот так. Вот, пожалуйста.
— Не сразу. Через какое-то время насторожило это общение, куча обещаний. Слова «нет» на наши просьбы я от него никогда не слышал, это точно. Но никто ничего в итоге не делал. Кикнадзе — такой рубаха-парень. А по факту — одно лицемерие.
— Такого же — хорошего. Кикнадзе очень много проводил времени с нами, на сборах. Это теперь я понимаю — если он все время находился с командой — как он свою основную работу выполнял? Или у него ее не было? Зачем он это делал?
В пандемию закрылся с командой на базе… Это вообще без комментариев. Вот Кикнадзе и не выполнял свои обещания — потому что его не было на рабочем месте.
— Посчитайте, сколько лет Семин в футболе и сколько — Кикнадзе. Для Палыча было открытием, что клубом руководят люди, ничего не понимающие в футболе. Я узнал о конфликте после Нового года. Но начался он еще раньше.
— Сначала нам не помогали. А потом просто начали вредить.
Мне интересно, почему тех футболистов из АПЛ, которых предлагал Кикнадзе, которые такие хорошие на его взгляд, «Локо» не подписывает сейчас? Это было неуважением впаривать нам этих игроков. Они неплохие, да, и не виноваты, что их приметил Кикнадзе. Но им глубоко за тридцать.
А Кикнадзе всем в прессе заявлял, что «Локомотив» настроен на омоложение состава, что будут приобретаться футболисты не старше 24 лет. В СМИ я читал одно, на деле видел другое. Мы были предоставлены сами себе. Руководство не было нам ни опорой, ни поддержкой.
Я понимал, что мы долго не протянем. А Кикнадзе был уверен, что мы не протянем и трех туров после рестарта. Он уже тогда все решил, просто ждал, что против «Зенита», «Ростова» и «Ахмата» «Локо» ничего не наберет. Но мы набрали 7 очков из 9. И были уверены, что второе место не отдадим. А при хорошем стечении обстоятельств, с Юрием Палычем, создали бы проблемы «Зениту». Это точно.
— Это нельзя было не видеть и не чувствовать. Кикнадзе отдельно с ними встречался, обсуждал конфликт с Семиным. Для босса «Локо» не знакомо понятие чести.
Никто бы ничего не сказал, дай он нам доиграть эти восемь туров. Но ты уже в декабре подписываешь контракт с новым тренером. Да-да, именно в декабре! Знающие люди рассказывали об этом.
Мне интересно, как Николич решил подписать контракт, когда у его коллеги он еще не кончился? Получается, Кикнадзе находит себе подобных людей. Ну флаг ему в руки тогда и паровоз навстречу.
— В прошлом году, после серии поражений. Человек говорил, что травмы значат неправильную работу. Ну ты хотя бы должен знать, о чем говоришь. Кикнадзе думал, что в будущем избежит этих травм.
Ага. Сейчас — травма у Баринова, у Леши, повреждение у Чарли. Почему он молчит? Сейчас пошло то же самое, что было у нас с Семиным. И так будет из года в год. Если нынешнему тренеру не поможет руководство.
— Думаю, так и есть. Ну вот Кикнадзе заливает, что Семин не доверял молодым. Серьезно? Вообще-то у нас молодых больше всех играло. В бредовых высказываниях Кикндазе черт ногу сломит.
— Да. В раздевалке его не было с того момента.
— Ничего. Абсолютно. Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря — Кикнадзе уйдет. Я смотрю каждый матч «Локомотива», искренне поддерживаю команду. Но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей — все будет плохо.
— Нет, никогда. У Юрия Палыча такта больше гораздо — и мозгов. И он знает, что такое «честь».
— Нет. Посмотрите — со Смородской после Палыча поработали многие люди. Да, конфликтов ни у кого не было, но и результатов тоже. Иногда надо выбирать — либо соглашаться с политикой руководства и сидеть тихо, мирно. И без результата. Либо гнуть свою линию и давать результат.
С Кикнадзе то же самое. Я вообще впервые вижу руководителя, который ни разу не сказал, что ему нужно первое место. Нам он говорил, что нужно быть в Лиге чемпионов. В прессе говорил, что в еврокубках. Недавно вообще сказал, что в «зоне еврокубков». Ну зона еврокубков — она с 16-го места начинается… Конкретики нет.
А нет ее, потому что Кикнадзе хочет любыми методами избавиться от ответственности. Пусть все пропадет пропадом, но с меня ничего не спрашивайте.
— Он окунулся в эту кухню футбольную, и ему очень понравилось. Ты руководишь топ-клубом, ты всегда на слуху, ты селебрити, зарплата шикарная. И почему-то он решил, что должен руководить всем один.
И каждый должен делать только то, что он хочет. Кикнадзе сидел в совете директоров при Геркусе. Сейчас он хочет отсудить какую-то сумму у Геркуса. Получается, в совете директоров он ничего не делал. Да Кикнадзе сам на себя должен подавать в суд!
— Ты руководишь государственным клубом. Ругаешься с болельщиками. Ладно, я все понимаю. Но когда дело доходит до этих пальцев… Честно говоря, такое вызывает только отвращение. Почему же ты не покажешь это болельщикам другой команды? Ты своим болельщикам показываешь. Для них этот стадион строили, вообще все делали. А он вот так их оскорбляет… Ужас
— Думаю, что нет. Какая-то агония — очень уж сильно Кикнадзе их задел. Если бы Палыч доработал бы — этого никого бы не было. Да, может, Кикнадзе и не хлопали бы, но и такой вакханалии не происходило бы. Болельщики чувствуют себя оскорбленными — их ни во что не ставят.