«У Палыча больше мозгов»: жесткий наезд на Кикнадзе

Юрий Батуренко не входит в число российских футбольных селебрити. Не все даже знают его фамилию, а зря. 55-летний Батуренко долгие годы помогает Семину — в России, Азербайджане, Таджикистане, да где угодно. Но главный в клуб в карьере Юрия Михайловича — конечно, «Локомотив». Батуренко и играл в «Локо», и очень много работал в клубе тренером — молодежки и главной команды. Конечно же, в роли ассистента Семина.

Батуренко — совершенно непубличная личность. За десятки лет в футболе он не давал ни одного серьезного интервью — лишь мини-комментарии после матчей. И только для Sport24 Батуренко сделал исключение. И рассказал кучу крутых историй про Палыча и не только Палыча.

— Вы очень давно работаете на высоком уровне. Почему никому ни разу не давали интервью?

— Я просто не люблю. Запросы были часто, но я отказывал. Да и работа у меня в другом заключается. А, может, я разговаривать не умею, потому и отказывал.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Личными делами. Пока работал — накопилось очень много всего, семейного. Тем более у меня жена ногу сломала, мне пока не до возвращения в футбол.

— С Юрием Палычем поддерживаете контакт?

— Да, все время на связи с ним. Палыч — человек энергичный, живет очень интересной и полноценной жизнью, ездит по Москве и России. Много читаю, что Палыч уже старый, но возраст — это не к нему. Как и завершение карьеры — думаю, он еще хочет работать.

Конфликт Семина и Кикнадзе: пустые обещания, лицемерие

— После Геркуса в клуб пришёл Кикнадзе. Какое он произвел впечатление поначалу?

— Вообще шикарное! Он как начал — обещал, обещал… У него вообще все построено на обещаниях. Он столько знаменитых людей знает. Я прям в шоке был, с открытым ртом его до последнего дня слушал.

— Про каких звезд он говорил?

— С кем он только не общался! Венгер, Рибери — нам и близко не дают посмотреть на таких людей, а он с ними чуть ли не дружит. Вот так. Вот, пожалуйста.

— Когда вы поняли, что он за человек?

— Не сразу. Через какое-то время насторожило это общение, куча обещаний. Слова «нет» на наши просьбы я от него никогда не слышал, это точно. Но никто ничего в итоге не делал. Кикнадзе — такой рубаха-парень. А по факту — одно лицемерие.

— Какого мнения изначально был Семин?

— Такого же — хорошего. Кикнадзе очень много проводил времени с нами, на сборах. Это теперь я понимаю — если он все время находился с командой — как он свою основную работу выполнял? Или у него ее не было? Зачем он это делал?

В пандемию закрылся с командой на базе… Это вообще без комментариев. Вот Кикнадзе и не выполнял свои обещания — потому что его не было на рабочем месте.

— С чего начался конфликт Семина с Кикнадзе?

— Посчитайте, сколько лет Семин в футболе и сколько — Кикнадзе. Для Палыча было открытием, что клубом руководят люди, ничего не понимающие в футболе. Я узнал о конфликте после Нового года. Но начался он еще раньше.

— Как этот конфликт проявлялся?

— Сначала нам не помогали. А потом просто начали вредить.

Мне интересно, почему тех футболистов из АПЛ, которых предлагал Кикнадзе, которые такие хорошие на его взгляд, «Локо» не подписывает сейчас? Это было неуважением впаривать нам этих игроков. Они неплохие, да, и не виноваты, что их приметил Кикнадзе. Но им глубоко за тридцать.

А Кикнадзе всем в прессе заявлял, что «Локомотив» настроен на омоложение состава, что будут приобретаться футболисты не старше 24 лет. В СМИ я читал одно, на деле видел другое. Мы были предоставлены сами себе. Руководство не было нам ни опорой, ни поддержкой.

Я понимал, что мы долго не протянем. А Кикнадзе был уверен, что мы не протянем и трех туров после рестарта. Он уже тогда все решил, просто ждал, что против «Зенита», «Ростова» и «Ахмата» «Локо» ничего не наберет. Но мы набрали 7 очков из 9. И были уверены, что второе место не отдадим. А при хорошем стечении обстоятельств, с Юрием Палычем, создали бы проблемы «Зениту». Это точно.

— Игроки чувствовали напряженную атмосферу?

— Это нельзя было не видеть и не чувствовать. Кикнадзе отдельно с ними встречался, обсуждал конфликт с Семиным. Для босса «Локо» не знакомо понятие чести.

Никто бы ничего не сказал, дай он нам доиграть эти восемь туров. Но ты уже в декабре подписываешь контракт с новым тренером. Да-да, именно в декабре! Знающие люди рассказывали об этом.

Мне интересно, как Николич решил подписать контракт, когда у его коллеги он еще не кончился? Получается, Кикнадзе находит себе подобных людей. Ну флаг ему в руки тогда и паровоз навстречу.

— Когда была пройдена точка невозврата?

— В прошлом году, после серии поражений. Человек говорил, что травмы значат неправильную работу. Ну ты хотя бы должен знать, о чем говоришь. Кикнадзе думал, что в будущем избежит этих травм.

Ага. Сейчас — травма у Баринова, у Леши, повреждение у Чарли. Почему он молчит? Сейчас пошло то же самое, что было у нас с Семиным. И так будет из года в год. Если нынешнему тренеру не поможет руководство.

— Кикнадзе — полный ноль в футболе? Ну, вы сами на это намекаете…

— Думаю, так и есть. Ну вот Кикнадзе заливает, что Семин не доверял молодым. Серьезно? Вообще-то у нас молодых больше всех играло. В бредовых высказываниях Кикндазе черт ногу сломит.

— Правда, что он перестал заходить в раздевалку после той серии поражений?

— Да. В раздевалке его не было с того момента.

— Что сейчас ждет «Локомотив» с Кикнадзе?

— Ничего. Абсолютно. Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря — Кикнадзе уйдет. Я смотрю каждый матч «Локомотива», искренне поддерживаю команду. Но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей — все будет плохо.

— Семин когда-нибудь пересказывал вам его диалоги с Кикнадзе?

— Нет, никогда. У Юрия Палыча такта больше гораздо — и мозгов. И он знает, что такое «честь».

— Справедливости ради — Семин ведь тоже не ангел. У него были проблемы и со Смородской, и с Кикнадзе, и с Геркусом. Может, просто и сам Семин — конфликтный человек?

— Нет. Посмотрите — со Смородской после Палыча поработали многие люди. Да, конфликтов ни у кого не было, но и результатов тоже. Иногда надо выбирать — либо соглашаться с политикой руководства и сидеть тихо, мирно. И без результата. Либо гнуть свою линию и давать результат.

С Кикнадзе то же самое. Я вообще впервые вижу руководителя, который ни разу не сказал, что ему нужно первое место. Нам он говорил, что нужно быть в Лиге чемпионов. В прессе говорил, что в еврокубках. Недавно вообще сказал, что в «зоне еврокубков». Ну зона еврокубков — она с 16-го места начинается… Конкретики нет.

А нет ее, потому что Кикнадзе хочет любыми методами избавиться от ответственности. Пусть все пропадет пропадом, но с меня ничего не спрашивайте.

— В чем проблема Кикнадзе?

— Он окунулся в эту кухню футбольную, и ему очень понравилось. Ты руководишь топ-клубом, ты всегда на слуху, ты селебрити, зарплата шикарная. И почему-то он решил, что должен руководить всем один.

И каждый должен делать только то, что он хочет. Кикнадзе сидел в совете директоров при Геркусе. Сейчас он хочет отсудить какую-то сумму у Геркуса. Получается, в совете директоров он ничего не делал. Да Кикнадзе сам на себя должен подавать в суд!

— Что скажете о жесте Кикнадзе фанатам «Локо»?

— Ты руководишь государственным клубом. Ругаешься с болельщиками. Ладно, я все понимаю. Но когда дело доходит до этих пальцев… Честно говоря, такое вызывает только отвращение. Почему же ты не покажешь это болельщикам другой команды? Ты своим болельщикам показываешь. Для них этот стадион строили, вообще все делали. А он вот так их оскорбляет… Ужас

— А болельщики правильно себя ведут сейчас?