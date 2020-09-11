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Экс-тренер «Локо» Батуренко: «Почему-то на русском языке Смолов не воспринимал, что надо отрабатывать и в обороне» 

Sport24 1 час назад
«Почему-то по-русски Смолов не понимал»
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал об особенностях работы с нападающим сборной России Федором Смоловым, который часть прошлого сезона провел в аренде в «Сельте».

«Смолова никто не ограничивал, он прекрасно понимал свою роль на поле. Кстати, в Испании Федя удивлялся, что в Ла Лиге нападающему надо отрабатывать в обороне. Мы вообще-то ему то же самое говорили…

Но почему-то на русском языке Смолов это не воспринимал. И не отрабатывал. Может, хоть сейчас заиграет, потому что «Локомотив» играет в удобный для него футбол. Они держат мяч сзади, все возле Гильерме стоят, зон много. Не исключено, Федя вспомнит, как играл в «Урале», — много убегал в свободные зоны, скорость у него есть.
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На Смолова давило случившееся в серии пенальти с Хорватией на ЧМ. Это очень сильно поломало его. Притом Федя ни в чем не виноват, он хороший парень. Просто этот период надо было пережить.
Думаю, Смолов справился с этим. У него умений — вагон. Поехал в Испанию, там побыл, сменил обстановку. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мне всегда нравилось, как он играет.
Другое дело, что не получалось. Я реально до сих пор помню, что он творил с «Байером»… А потом Федя травмировался. А травма тем опасна, что возвращаешься мыслями на ЧМ. Он только забыл про него — и опять двадцать пять», — сказал Батуренко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
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Комментарии 2
Футбол , Тигран Арутюнян , Федор Смолов , ФК "Урал" , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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