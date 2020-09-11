«Почему-то по-русски Смолов не понимал»

«Смолова никто не ограничивал, он прекрасно понимал свою роль на поле. Кстати, в Испании Федя удивлялся, что в Ла Лиге нападающему надо отрабатывать в обороне. Мы вообще-то ему то же самое говорили…

Но почему-то на русском языке Смолов это не воспринимал. И не отрабатывал. Может, хоть сейчас заиграет, потому что «Локомотив» играет в удобный для него футбол. Они держат мяч сзади, все возле Гильерме стоят, зон много. Не исключено, Федя вспомнит, как играл в «Урале» , — много убегал в свободные зоны, скорость у него есть.

На Смолова давило случившееся в серии пенальти с Хорватией на ЧМ. Это очень сильно поломало его. Притом Федя ни в чем не виноват, он хороший парень. Просто этот период надо было пережить.

Думаю, Смолов справился с этим. У него умений — вагон. Поехал в Испанию, там побыл, сменил обстановку. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мне всегда нравилось, как он играет.