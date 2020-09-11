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Прогнозы и ставки на матч ЦСКА — «Спартак»: горячее «дерби всея Руси» 

Партнерский материал 2 часа назад
13 сентября в 7-м туре РПЛ ЦСКА примет «Спартак». В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в чемпионате, а в 1/4 финала Кубка России в дополнительное время выиграли красно-белые. Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 13 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Матч Премьер». Прямой эфир и онлайн начнутся в 18:25 мск. Сама встреча стартует в 19:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение ЦСКА. Сделать ставку на победу «армейцев» можно с коэффициентом 2.50, что соответствует 38% вероятности. Выигрыш красно-белых оценен котировкой 2.80 (34%), а ничья идет за 3.35 (28%).
У экспертов нет однозначного прогноза на результативность. На тотал голов больше 2.5 и меньше 2.5 установлен одинаковый коэффициент 1.90.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

ЦСКА — «Спартак»: какие делать ставки на игру РПЛ 13 сентября

По итогам шести туров «Спартак» возглавил таблицу РПЛ. У красно-белых четыре победы и две ничьих. Из серьезных соперников команда Доменико Тедеско одолела «Локомотив» (2:1), а с «Сочи» были знаменитые 2:2 при громком судейском скандале.
У ЦСКА дела обстоят чуть хуже. У «армейцев» были два подряд поражения от «Зенита» и «Рубина» с одинаковым счетом 1:2. Красно-синие набрали десять очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.
«Спартак» и ЦСКА в некоторой степени поменялись местами. Красно-белые подписали контракты с Кокориным и Уруновым, но оба пока так и не дебютировали. Доменико Тедеско использует внутренние резервы и делает это довольно успешно.
К ЦСКА пришла целая группа спонсоров. У клуба появились деньги, и следом пошли трансферы. Состав «армейцев» пополнили Эджуке, Гайч, Фукс и Зайнутдинов. Новичкам нужно время на адаптацию, поэтому Виктор Гончаренко пока больше доверяет проверенным бойцам.
За три прошлых сезона ЦСКА и «Спартак» провели семь официальных матчей. На этом отрезке в «дерби всея Руси» лишь раз победили гости. Статистически надежно выглядит нулевая фора на «армейцев». Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.80. Выигрыш красно-синих принесет прибыль, а ничья гарантирует возврат.
В текущем сезоне у ЦСКА и «Спартака» полный порядок в завершающей стадии. Обе команды отличились во всех шести матчах РПЛ и наколотили по десять голов.
Атаку «армейцев» тащит Влашич (три гола), неожиданно бомбардиром стал Кучаев (четыре гола), а ведь есть еще Чалов и дорогие новички. У красно-белых трио нападающих Соболев — Ларссон — Понсе имеет в сумме семь забитых мячей.
С обороной у соперников по «дерби всея Руси» очевидные проблемы. С начала сезона ЦСКА и «Спартак» лишь по два раза отыграли на ноль. Напрашивается ставка на гол в исполнении обеих команд. Взять такой исход в БК «Фонбет» можно за 1.70.
Также есть интересное предложение для любителей ставок в лайве. В трех из четырех предыдущих официальных матчей между ЦСКА и «Спартаком» к перерыву была ничья. С коэффициентом 2.15 в БК «Фонбет» можно поставить на мирный исход по итогам первого тайма.
С пари на 1000 рублей потенциальная выплата составляет 2150. Выбор хорош тем, что ставка рассчитается до начала второго тайма. Если вы будете смотреть матч в прямом эфире, это отличный вариант. Вы проанализируете первую половину и сможете принять оптимальное решение на оставшуюся часть встречи.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч ЦСКА — «Спартак» и другие игры РПЛ!
Футбол , Видео , Виктор Гончаренко , Доменико Тедеско , Спартак , Зенит , Локомотив , Фонбет
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