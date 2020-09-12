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«Ротор» объявил о расторжении контракта с Ананидзе 

RT на русском и ещё 21 2 часа назад
«Ротор» объявил об уходе Ананидзе
Фото: РИА Новости
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе.
Как сообщается на сайте клуба, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт», — сказал Ананидзе.

Его контракт с «Ротором», подписанный в начале августа, был рассчитан до мая 2021 года. До этого последним клубом 27-летнего грузинского полузащитника был кипрский «Анортосис». Джано с 2009 по 2019 год выступал за московский «Спартак», несколько раз уходя в аренду.
Ранее сообщалось, что Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором».
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