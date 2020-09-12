«Тамбов» победил «Уфу» в матче ЧР

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Футболисты "Тамбова" обыграли "Уфу" со счетом 2:0 в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

В пятницу главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что его команду задержали в аэропорту Саранска, поскольку у водителя автобуса не оказалось справки об отрицательном тесте на коронавирус. Специалист отметил, что игроки находились в аэропорту вместо того, чтобы готовиться к предстоящей встрече.

"Тамбов" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. "Уфа" идет 13-й, имея в активе пять очков после семи встреч.