«Валенсия» избавляется от Черышева

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По информации издания, руководство "Валенсии" обратилось к агенту 29-летнего россиянина с указанием подыскать Черышеву новый клуб.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек получил выгодное с финансовой точки зрения предложение от "Краснодара", но ответил отказом. В понедельник Дмитрий Черышев , отец футболиста, сообщил РИА Новости, что его сын не ведет и не вел переговоров о переходе из "Валенсии".

Черышев в субботу вошел в список футболистов, которые вызваны для подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании с "Леванте".

В сезоне-2019/20 Черышев провел за "летучих мышей" 31 матч во всех турнирах, забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.