Слуцкий рассказал о травме Хвичи

"Он получил сотрясение, и у него повреждение носа. Какая степень сотрясения и сломан ли нос, пока сказать нельзя. Сотрясение точно не глубокое, потому что он на своих ногах, всех узнает, сломан нос или нет, будет понятно только после снимка", — сказал Слуцкий.