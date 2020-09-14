«Пропал мальчик Широков»: Арбитр обратился за помощью

«Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. Город Дедовск, Московская область. Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит бить (В оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить »…". Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома. Пропал 10 августа 2020 года. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев", — написал Федотов в своём «твиттере».