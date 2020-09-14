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Арбитр Федотов: пропал мальчик Роман Широков. Нужна помощь добровольцев 

Чемпионат.com и ещё 6 2 часа назад
«Пропал мальчик Широков»: Арбитр обратился за помощью
Фото: Чемпионат
Бывший арбитр Игорь Федотов обратился к общественности с просьбой помочь найти экс-игрока сборной России Романа Широкова, которого он вызвал на бой по правилам ММА. Ранее Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира.
Широков избил судью

«Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. Город Дедовск, Московская область. Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит бить (В оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить »…". Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома. Пропал 10 августа 2020 года. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев", — написал Федотов в своём «твиттере».

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