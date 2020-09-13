Моуринью впервые проиграл в начале сезона

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В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле проиграл «Эвертону» со счётом 0:1. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью впервые проиграл в первом матче сезона. Ранее команды под руководством португальского специалиста выиграли 11 раз при семи ничьих в 18 матчах.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 55-й минуте Лука Динь выполнил подачу со штрафного, а Доминик Калверт-Льюин головой отправил мяч в ворота.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на выезде встретится с «Саутгемптоном». Матч состоится 20 сентября. «Эвертон» дома сыграет с «Вест Бромвич Альбионом» (19 сентября).

В прошлом сезоне «Тоттенхэм Хотспур» финишировал на 6-м месте в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Эвертон» закончил сезон на 12-м месте.