Акинфеев: получился классный матч

«В раздевалке мы с Василием Березуцким обменялись мнениями, что был очень классный матч. Мне очень понравилось: нерв, моменты, голы и эмоции. Если бы был полный стадион, то эмоций было бы еще больше. Главное — победы, теперь надо идти дальше. Можно было ли взять удар Понсе? Какая разница теперь, счёт 3:1. Все говорят, что любой мяч берется. А я думаю, что нет. Вся команда должна работать на результат. Когда он добывается, вся эта шелуха про голы остается на втором плане», — заявил Акинфеев в эфире «Матч Премьер».