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«Придурок, перестань меня пинать»: Месси сорвался во время товарищеского матча 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
«Придурок, перестань меня пинать»
Фото: Reuters
Хавбек клуба «Химнастик» Хавьер Рибельес рассказал, как во время спарринга форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси сорвался на него.

«У нас произошла небольшая стычка, во время которой Месси сказал: «Придурок, перестань меня пинать», — приводит слова футболиста газета Marca.

33-летний аргентинский нападающий провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Мартина Брайтвайта. Контрольный матч завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1.
Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» в текущее трансферное окно, однако сделка сорвалась из-за внушительной суммы отступных (700 млн евро).
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