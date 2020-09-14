Хавбек клуба «Химнастик» Хавьер Рибельес рассказал, как во время спарринга форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси сорвался на него.
«У нас произошла небольшая стычка, во время которой Месси сказал: «Придурок, перестань меня пинать», — приводит слова футболиста газета Marca.
33-летний аргентинский нападающий провел на поле первый тайм, после чего был заменен на Мартина Брайтвайта. Контрольный матч завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1.
Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» в текущее трансферное окно, однако сделка сорвалась из-за внушительной суммы отступных (700 млн евро).